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Сирия изъяла предназначенное для «Хезболлы» оружие

20:39 756

Управление общей пограничной безопасности, подчиняющееся новому правительству Сирии, изъяло оружие, предназначенное для передачи боевикам движения «Хезболла» через границу с Ливаном.

По данным сирийского информагентства SANA, оружие было обнаружено в районе города Сергая на окраине Дамаска, откуда оно планировалось нелегально переправить в Ливан для передачи «Хезболле».

Детали о типе и количестве изъятого оружия не разглашаются.

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