Сирия изъяла предназначенное для «Хезболлы» оружие

Управление общей пограничной безопасности, подчиняющееся новому правительству Сирии, изъяло оружие, предназначенное для передачи боевикам движения «Хезболла» через границу с Ливаном.

По данным сирийского информагентства SANA, оружие было обнаружено в районе города Сергая на окраине Дамаска, откуда оно планировалось нелегально переправить в Ливан для передачи «Хезболле».

Детали о типе и количестве изъятого оружия не разглашаются.