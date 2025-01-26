Сирия изъяла предназначенное для «Хезболлы» оружие
20:39 756
Управление общей пограничной безопасности, подчиняющееся новому правительству Сирии, изъяло оружие, предназначенное для передачи боевикам движения «Хезболла» через границу с Ливаном.
По данным сирийского информагентства SANA, оружие было обнаружено в районе города Сергая на окраине Дамаска, откуда оно планировалось нелегально переправить в Ливан для передачи «Хезболле».
Детали о типе и количестве изъятого оружия не разглашаются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!