Курбан Бердыев снова обыграл Гурбана Гурбанова

Муса Гурбанлы на 7-й минуте вывел «Карабах» вперед. Но все решилось в концовке, когда товузцы забили два мяча. Кауан Мартинс на 89-й минуте после подачи углового и ошибки голкипера Шахрудина Магомедалиева на выходе сравнял счет. Кстати, это был четвертый подряд гол, пропущенный «Карабахом» с углового. В четверг агдамцы трижды пропустили после корнеров в матче Лиги Европы с румынским ФКСБ (2:3).

Ну а точку в сегодняшней игре поставил нигериец Отто Джон. Тут уже ошибся защитник Матеус Сильва, и Джон поразил ворота чемпиона.