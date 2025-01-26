Курбан Бердыев снова обыграл Гурбана Гурбанова
Сегодня завершился 20-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Туран-Товуз» и проиграл со счетом 1:2.
Муса Гурбанлы на 7-й минуте вывел «Карабах» вперед. Но все решилось в концовке, когда товузцы забили два мяча. Кауан Мартинс на 89-й минуте после подачи углового и ошибки голкипера Шахрудина Магомедалиева на выходе сравнял счет. Кстати, это был четвертый подряд гол, пропущенный «Карабахом» с углового. В четверг агдамцы трижды пропустили после корнеров в матче Лиги Европы с румынским ФКСБ (2:3).
Ну а точку в сегодняшней игре поставил нигериец Отто Джон. Тут уже ошибся защитник Матеус Сильва, и Джон поразил ворота чемпиона.
Напомним, в первом круге «Туран-Товуз» также обыграл «Карабах» в гостях - 1:0. Во втором круге в Товузе команды сыграли вничью 0:0. То есть пока Гурбану Гурбанову не удается обыграть Курбана Бердыева, возглавляющего товузскую команду.
«Карабах» лидирует с отрывом в 8 очков. «Туран-Товуз» занимает четвертую ступень, отставая от идущего третьим «Зиря» на очко.
Также сегодня «Араз-Нахчыван» обыграл «Нефтчи» - 2:1. Вандерсон Мело открыл счет на 29-й минуте. Еще один бразилец, Рамон Мачадо, на 64-й минуте сделал счет 2:0. Единственный гол у «Нефтчи» забил Филип Озобич, отличившийся на 67-й минуте.
«Араз-Нахчыван» уверенно занимает 2-е место, опережая «Зиря» на 6 очков. «Нефтчи» же прозябает во второй половине турнирной таблицы. Команда Самира Абасова идет на 7-м месте.
Результаты других матчей 20-го тура: «Шамахы» - «Зиря» - 1:2, «Сабаил» - «Кяпяз» - 1:0, «Сабах» - «Сумгаит» - 0:0.
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