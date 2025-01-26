Глава турецкой разведки в Сирии
20:42 680
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын находится в Сирии, уже состоялась его встреча с лидером новой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Об этом информирует A Haber.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шайбани и директор Службы общей разведки Сирии Энес Хаттаб.
Подробности встречи пока не сообщаются.
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