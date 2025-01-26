Российская «умная бомба» упала на российскую же деревню

Российская военная авиация уронила управляемую авиабомбу УМПБ-250 на территорию РФ.

Astra пишет, что инцидент произошел 23 января в Белгородской области, рядом с деревней Большие Кульбаки. По предварительной информации, в результате падения боеприпаса никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

По подсчетам Astra, армия РФ за 2024 год уронила на российские регионы и оккупированные территории Украины не менее 165 авиабомб ФАБ. В 2025 году зафиксировано падение 13 ФАБов, одной ракеты и одной УМПБ-250.