Президент Финляндии настроен оптимистично
К окончанию срока полномочий президента США Дональда Трампа НАТО станет еще сильнее, считает президент Финляндии Александер Стубб.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Стубб выразил надежду, что к моменту окончания срока Трампа НАТО будет существовать в формате 3.0. Стубб подчеркнул, что это точно будет Североатлантический альянс c Cоединенными Штатами в составе. По мнению президента Финляндии, ни в каком другом военном блоке США не могут так надежно и дешево обеспечить свою безопасность и интересы в Европе. Стубб надеется, что через четыре года Украина тоже может стать членом НАТО.