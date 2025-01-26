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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Президент Финляндии настроен оптимистично

21:20 501

К окончанию срока полномочий президента США Дональда Трампа НАТО станет еще сильнее, считает президент Финляндии Александер Стубб.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Стубб выразил надежду, что к моменту окончания срока Трампа НАТО будет существовать в формате 3.0. Стубб подчеркнул, что это точно будет Североатлантический альянс c Cоединенными Штатами в составе. По мнению президента Финляндии, ни в каком другом военном блоке США не могут так надежно и дешево обеспечить свою безопасность и интересы в Европе. Стубб надеется, что через четыре года Украина тоже может стать членом НАТО.

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