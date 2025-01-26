Трамп вышел из Парижского соглашения. Что будет с договоренностями в Баку?
Один из первых указов Дональда Трампа на посту президента США стало решение об официальном выходе его страны из Парижского соглашения по климату — международного договора, направленного на ограничение глобального уровня потепления ниже двух градусов по Цельсию.
В свою первую каденцию Трамп уже принимал решение о выходе из Парижского соглашения. Но в начале 2021 году Джо Байден, сменивший его в Белом доме, вновь присоединился к этому договору. Однако за период с 2017 по 2021 года, когда США были вне Парижского соглашения, многие планы международного сообщества по борьбе с климатическими изменениями были нарушены, а сами Соединенные Штаты остались на обочине глобальной климатической дипломатии, в результате чего были приостановлены значительные взносы в климатическое финансирование, а развивающиеся страны остались без жизненно важной поддержки по смягчению последствий парникового эффекта.
Нынешнее решение Трампа о выходе Парижского соглашения было принято в момент, когда в Калифорнии бушуют ужасающие пожары. Как известно, изменение климата значительно усиливает риски лесных пожаров. Засухи, постоянная жара, сухая растительность и грозы на теплеющей планете способствует неконтролируемым и стремительно распространяющимся пожарам.
Одновременно на востоке США были зафиксированы рекордные за последние сто лет снегопады, из-за которых были отменены полтора тысяч авиарейсов, около 30 тысяч домохозяйств в Техасе, а также порядка 350 тысяч человек в Миссури, Кентукки, Вирджинии и других штатах остались без электричества. И даже в Новом Орлеане на берегу Мексиканского залива выпало 25-сантиметровое снежное покрывало.
В пяти штатах, где ожидается температура до минус 30 градусов по Цельсию, объявлено чрезвычайное положение. По данным Национальной метеорологической службы, предупреждение о метелях напрямую касаются 31 миллиона человек.
Прошедший 2024 год стал первым, когда глобальная средняя температура на планете превысила доиндустриальный уровень на 1,6° C. Что превышает контрольный показатель, установленный Парижским климатическим соглашением 2015 года по ограничению в XXI веке будущего потепления значительно ниже двух градусов по Цельсию.
Решение Трампа о выходе из Парижского соглашения не только тормозит процесс сокращения выбросов промышленностью и устранения их последствий, но и замедляет развитие в мире «зеленой» энергетики.
Одним из наиболее существенных последствий станет прекращение финансирования мер по борьбе с изменением климата, включая решения, принятые на COP29 в Баку. Со времен Барака Обамы США обязались ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд (GCF), который помогает развивающимся странам смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним, до трех миллиардов долларов.
Внутри самих США выход из Парижского соглашения приведет к отмене сотен экологических стандартов - от топливной эффективности для автомобилей до ограничений на выбросы электростанций.
Кроме того, решение Трампа было воспринято, как открытое приглашение другим странам сократить свои собственные климатические обязательства.
Тем не менее, ведущие государства мира, особенно страны Евросоюза, уже подтвердили обязательства по соглашению, хотя из-за прекращения американских взносов некоторые проекты, все-таки, придется заморозить.
Как сказал в интервью haqqın.az Фил Коул, директор по промышленным вопросам в WindEurope - европейской торговой ассоциации, представляющей более 550 компаний, исследовательских центров и национальных ассоциаций в ветроэнергетике, решение о выходе США из договора по климатическим изменениям — это серьезная неудача для глобальных амбиций по борьбе с климатическим кризисом.
«Потепление планеты является самой большой угрозой здоровью и процветанию человечества, - подчеркнул Коул. - Различные экстремальные погодные явления в полной мере продемонстрировали разрушительный потенциал потепления на планете. Катастрофические наводнения в Испании и Италии оставили после себя смерть и разрушения. Сейчас как никогда важно, чтобы другие страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, оставались верными своим обязательствам. Именно такой подход демонстрируют страны ЕС».
Коул напомнил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Парижское соглашение «лучшей операцией для всего человечества» и заверила, что «изменение климата по-прежнему остается на первом месте в повестке дня».
«В феврале ЕС собирается представить свое видение европейской экономической политики на ближайшие пять лет, озаглавленное, как «Чистая промышленная сделка», - отметил эксперт.
По его мнению, ветроэнергетика является центральным элементом международных усилий по сокращению выбросов CO2 в атмосферу Земли.
«Сегодня Евросоюз располагает 225 ГВт ветроэнергетических мощностей, - подчеркнул Коул. - И планирует к 2050 году увеличить их мощности до 1.000 ГВт. Я убежден, что все договоренности, принятые на СOP29 в Баку и других форумах по климатическим изменениям, можно будет осуществить и без американского финансирования. Есть ведущие страны мира, которые демонстрируют четкую приверженность реализации мер по защите климата. Они понимают, что профилактика намного дешевле, чем плата за катастрофические последствия парникового эффекта. Нам остается лишь надеяться, что лидеры ведущих стран мира не последуют примеру Дональда Трампа».