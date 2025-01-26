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«У нас есть Южный газовый коридор»: предложение Турции Евросоюзу

26 января 2025, 23:12 1172

Турция прилагает усилия помочь Евросоюзу заменить транзит газа через Украину.

Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на заявление посла Турции в ЕС Фарука Каймакчи.

«Турция прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить энергетические переговоры с ЕС. Страна рассматривает перспективу стать крупным поставщиком природного газа после того, как предыдущие переговоры были сорваны из-за напряженности с Кипром», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что переговоры на высоком уровне по торговле энергоносителями между Турцией и ЕС были приостановлены в 2019 году, так как европейские лидеры заявили, что «на данный момент» никаких встреч проводиться не будет из-за спора между Анкарой и страной - членом ЕС Кипром по поводу прав на бурение газовых скважин в Средиземном море.

По словам Каймакчи, энергетическое сотрудничество будет занимать центральное место на повестке дня в рамках запланированного потепления отношений Турции и Евросоюза, которое будет охватывать торговые переговоры и политическое сотрудничество по войнам в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

«У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 млрд куб. газа, в основном из Азербайджана, и мы можем легко расширить его, соединив со средиземноморским газом...» – заявил Каймакчи.

Издание отмечает, что помимо транзита азербайджанского газа и собственных внутренних запасов, Турция импортирует газ из России по трубопроводу «Турецкий поток» по дну Черного моря. После того как 1 января истек срок действия соглашения Кремля с Украиной, подводный маршрут стал для Москвы единственным оставшимся маршрутом поставок в Европу.

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