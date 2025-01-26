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За 40 лет не выиграли ни одного военного конфликта: чего ждут от нового шефа Пентагона

26 января 2025, 23:34 583

США не одержали победу ни в одном вооруженном конфликте за последние 40 лет, а Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по кандидатуре нового главы Министерства обороны Пита Хегсета.

«Если вы подумаете об… этих двухпартийных массовых голосованиях, нам следует спросить себя, что они нам дали? Они дали нам государство, в котором мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной… Они дали нам армию с серьезным кадровым кризисом… ужасные перерасходы средств…» — заявил Вэнс.

Ди Вэнс выразил надежду, что назначение Хегсета новым министром обороны принесет «большие перемены» в систему закупок вооружений Пентагона. «Послушайте, я думаю, что Пит - разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение», - сказал он.

«Нам нужны серьезные перемены. Конечно, есть люди, которым не нравятся эти серьезные перемены, но они необходимы», - добавил вице-президент США.

«Главное, что мы хотим из того, что Пит Хегсет бы сделал, так это устранил бы проблемы в Минобороны. А их, к сожалению, много», - утверждает Ди Вэнс.

Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Хегсета в качестве министра обороны. Поскольку мнения в верхней палате относительно его кандидатуры разделились поровну, Вэнс воспользовался своим правом голоса. Согласно Конституции США, он председательствует в верхней палате Конгресса.

Во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры Хегсет отверг обвинения в супружеской неверности, сексуальных домогательствах, пьянстве на рабочем месте. Хегсет отказался подтвердить в ответ на вопросы законодателей, что поддержит продолжение помощи Киеву. По его словам, ВС США будут при новой администрации Дональда Трампа уделять приоритетное внимание Арктике и Аляске. Хегсет считает, что Соединенным Штатам следует сохранить присутствие своего ядерного оружия в странах НАТО.

44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. На протяжении восьми лет работает на телеканале Fox News.

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