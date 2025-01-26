НАТО делится с Евросоюзом секретной информацией

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Стандарты, о которых идет речь, направлены на «гармонизацию» вооруженных сил членов альянса и достижение оперативной совместимости между союзниками. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную терминологию, пишет Bloomberg.

Эта информация, отмечает издание, позволит ЕС привести к единому виду нормы как по военным вопросам, так и по вопросам двойного назначения, таким как радиочастоты.

По словам официального представителя НАТО, шаги по обмену стандартами предприняты в рамках новых планов альянса по обороне. Источники называют эти шаги инициативой нового генсека Марка Рютте, который сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре.

НАТО также начала делиться с оборонной промышленностью некоторыми строго засекреченными показателями, которые определяют, какое оружие и оборудование необходимо производить странам - членам альянса, пишет Bloomberg. Этот шаг стал частью стратегии по наращиванию производства, которую Рютте называет «переходом к мышлению военного времени».