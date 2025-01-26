Дания зовет соседей на помощь

Лидеры стран Северной Европы по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен соберутся в воскресенье на ужине в Копенгагене для обсуждения вопроса о Гренландии.

Об этом информирует портал телерадиовещания Финляндии.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен... пригласила руководство стран Северной Европы на неформальный ужин в Копенгаген, чтобы обсудить Гренландию», - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Портал сообщил, что, вероятно, Дания ищет поддержку в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию.