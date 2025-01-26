Баскетбольная лига: «Сабах» уходит в отрыв, «Шеки» подтверждает свое лидерство

В группе «А» действующий чемпион страны «Сабах» уходит в отрыв. Команда Римаса Куртинайтиса обыграла «Нефтчи» - 75:65. А занимающий 2-е место «Нахчыван» проиграл НТД - 70:95. Еще в одном матче группы «А» «Абшерон» одолел «Серхедчи» - 86:79. Благодаря этой победе «Абшерон» догнал «Нефтчи» и «Серхедчи» по набранным очкам и опережает по результатам личных встреч.

В группе «B» лидер «Шеки» продолжает побеждать. На этот раз была обыграна команда «Орду» - 87:74. «Гянджа», обыгравшая в 12-м туре «Губу» (96:78), опередила армейцев. В этой же группе «Сумгаит» с трудом одолел «Лянкяран» - 93:90.

В нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года, в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 туров клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.