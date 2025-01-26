Украинцы ударили по российским складам с «шахедами»
Силы обороны Украины нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников в Орловской области РФ, обезврежено более 200 «шахедов».
Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
«Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА... Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 «шахедов» уже не будут применены против нашей страны», - говорится в сообщении Генштаба.