В Африке новая война

Телеканал сообщил, что после провала посреднических усилий под эгидой Анголы между ДРК и Руандой повстанцы из группировки M23 и 3-4 тыс. руандийских солдат «почти полностью окружили» Гому с населением в миллион жителей и примерно столько же перемещенных лиц.

Об этом передает France 24 со ссылкой на ООН.

Информацию об интенсивных боях в десятке километров от Гомы и применении в течение дня тяжелого оружия подтвердил корреспондент France 24 из столицы страны Киншасы. По сведениям ООН, аэропорт города, через который осуществлялись гуманитарные операции, закрыт. Есть сообщения о погибших среди миротворцев ООН.

ООН начала эвакуировать часть своего персонала из Гомы. США, Франция, Великобритания и Германия ранее призвали своих граждан покинуть город.

Накануне МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Глава МИД ДРК Тереза Кайивамба на заседании Совета Безопасности ООН заявила о вторжении руандийских подразделений на территорию ДРК: «Сейчас, когда я выступаю перед вами, осуществляется беспрецедентное наступление на глазах у всего мира. Дополнительные руандийские подразделения зашли на нашу территорию, и это является нарушением нашего суверенитета. Это агрессия, это объявление войны».

Министр призвала членов Совбеза ООН потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск, объявить эмбарго на все минералы, маркированные как руандийские, а также внедрить систему уведомления о продаже оружия Руанде: «Совет Безопасности должен ввести целевые санкции, включая замораживание активов и запрет на поездки, не только против определенных членов командного состава руандийских вооруженных сил, но и против политических руководителей, ответственных за эту агрессию».

В Гоме нет электроэнергии, не работают водопровод и сотовая связь, перекрыты пути доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. Группировка М23 создана в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды повстанцев, большинство которых относится к народу тутси, начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Им удалось захватить несколько городов и более чем 100 поселков в провинции Северное Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.