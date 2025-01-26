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В Африке новая война

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Ожесточенные бои произошли в воскресенье вокруг города Гома, административного центра провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Об этом передает France 24 со ссылкой на ООН.

Телеканал сообщил, что после провала посреднических усилий под эгидой Анголы между ДРК и Руандой повстанцы из группировки M23 и 3-4 тыс. руандийских солдат «почти полностью окружили» Гому с населением в миллион жителей и примерно столько же перемещенных лиц.

Местные жители покидают свои дома из-за боевых действий

Информацию об интенсивных боях в десятке километров от Гомы и применении в течение дня тяжелого оружия подтвердил корреспондент France 24 из столицы страны Киншасы. По сведениям ООН, аэропорт города, через который осуществлялись гуманитарные операции, закрыт. Есть сообщения о погибших среди миротворцев ООН.

ООН начала эвакуировать часть своего персонала из Гомы. США, Франция, Великобритания и Германия ранее призвали своих граждан покинуть город.

Накануне МИД ДРК сообщил о разрыве дипотношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из руандийской столицы Кигали. Руанда эвакуировала оставшихся в Киншасе дипломатов в минувшую пятницу.

Глава МИД ДРК Тереза Кайивамба на заседании Совета Безопасности ООН заявила о вторжении руандийских подразделений на территорию ДРК: «Сейчас, когда я выступаю перед вами, осуществляется беспрецедентное наступление на глазах у всего мира. Дополнительные руандийские подразделения зашли на нашу территорию, и это является нарушением нашего суверенитета. Это агрессия, это объявление войны».

Министр призвала членов Совбеза ООН потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск, объявить эмбарго на все минералы, маркированные как руандийские, а также внедрить систему уведомления о продаже оружия Руанде: «Совет Безопасности должен ввести целевые санкции, включая замораживание активов и запрет на поездки, не только против определенных членов командного состава руандийских вооруженных сил, но и против политических руководителей, ответственных за эту агрессию».

В Гоме нет электроэнергии, не работают водопровод и сотовая связь, перекрыты пути доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. Группировка М23 создана в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды повстанцев, большинство которых относится к народу тутси, начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Им удалось захватить несколько городов и более чем 100 поселков в провинции Северное Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.

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