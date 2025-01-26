Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину

Как уже сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил вчера на совместной с президентом Молдовы Майей Санду пресс-конференции в Киеве, что его страна готова обеспечить транзит азербайджанского газа в Европу и что этот вопрос он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время их встречи в Давосе. По итогам переговоров с Алиевым Зеленский отметил, что Азербайджан способен ежегодно поставлять в Европу 20 миллиардов кубометров газа, а Киев, в свою очередь, может достаточно быстро организовать его транзит. «Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но только не российский», — подчеркнул президент Украины, добавив, что Киев готов оперативно подписать контракт на транзит и «с удовольствием» помочь Азербайджану заработать, а, к примеру, Словакии — получить этот газ.

Напомним, что с 1 января нынешнего года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию, который получали Молдова, Венгрия, Словакия и ряд других европейских стран. Решение Киева вызвало резкую критику со стороны пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пригрозившего заблокировать Украине помощь Европейского союза. Однако начавшиеся затем массовые протесты в Братиславе, скорее всего, не дадут Фицо реализовать эту угрозу. Что касается поставок азербайджанского газа в Европу через территорию Украины, то этот вопрос обсуждается с середины прошлого года. Напомним, что до 1 января 2025 года компания «Газпром» ежегодно поставляла в Европу через украинский маршрут порядка 15 миллиардов кубометров газа. Однако на данный момент Азербайджан не может за счет собственных ресурсов увеличить экспорт газа в Европу до требуемых объемов. А потому переговоры велись по двум вариантам.

Первый предполагал своп-соглашение, в рамках которого Азербайджан поставляет российский газ по Южному газовому коридору (ЮГК) через Турцию в Европу, а в обмен в Европу через Россию и Украину экспортируется эквивалентный объем азербайджанского газа. Во втором варианте «Газпром» продавал газ на границе Украины и России азербайджанской государственной компании SOCAR, после чего он формально превращался в «голубое топливо» азербайджанского происхождения и беспрепятственно транспортировался в Европу по украинской газотранспортной системе. Однако ни по одному из вариантов соглашение достигнуто не было, поскольку Киев занял твердую позицию, наотрез отказавшись транспортировать через свою территорию газ, который прямо или даже косвенно связан с Россией. И вот теперь Владимир Зеленский вновь заявляет о готовности восстановить транзит через Украину в Европу, ставя единственное условие - газ не должен быть российским. На данный момент Азербайджан ежегодно экспортирует в Европу около 12 миллиардов кубометров газа. Однако благодаря разработке новых месторождений в Каспийском море этот объем можно увеличить до 20 миллиардов кубометров. В 2022 году по просьбе Евросоюза Азербайджан подписал соглашение о готовности увеличить к 2027 году поставки газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год.

Но из-за ограничений Евросоюза на инвестиции в добычу ископаемого топлива и нежелания европейских компаний заключать долгосрочные контракты на закупку «голубого топлива» перспективы увеличения экспорта азербайджанского газа стали все больше отдаляться. Ведь для наращивания газодобычи, а также для расширения пропускной способности ЮГК требуются инвестиции в десятки миллиардов долларов. И поскольку европейцы отказывались заключать с Азербайджаном долгосрочные контракты, президент Ильхам Алиев прямо заявил, что не готов вкладывать в проект ЕС такие средства, заодно подвергая Европейский союз критике за противоречивую позицию. Что же касается вчерашнего заявления президента Зеленского, то транзит азербайджанского газа через Украину в Европу возможен только в двух случаях: либо он должен пойти транзитом через территорию России и поступить в украинскую газотранспортную систему, либо путем своп-соглашения между Россией и Азербайджаном. К слову, последний вариант Киев категорически отвергает. В принципе, у Азербайджана есть технические возможности для транспортировки миллиардов кубометров газа в Украину через территорию Российской Федерации. Существующий со времен СССР газопровод между Россией и Азербайджаном может быть переведен в реверсный режим и поставлять ежегодно до двух миллиардов кубометров. Ну а модернизация этой инфраструктуры позволила бы увеличить данный объем.