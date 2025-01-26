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Талибы заявили, что в российских вузах «мусульман превращают в коммунистов»

01:46 280

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам ехать на учебу в Россию, передает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Хашт-е Собх».

Министерство утверждает, что студенты за границей якобы меняют свои взгляды, «уезжая в Россию мусульманами, а возвращаясь коммунистами».

По данным газеты, речь идет о юношах, которые в 2024 году успешно сдали вступительные экзамены в российские вузы. Они должны были приехать в РФ в сентябре прошлого года, но обработка их документов была остановлена. Представитель Российского дома науки и культуры заявил, что проблема не на стороне России, а была создана «Талибаном», и она до сих пор не решена.

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