Талибы заявили, что в российских вузах «мусульман превращают в коммунистов»
Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам ехать на учебу в Россию, передает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Хашт-е Собх».
Министерство утверждает, что студенты за границей якобы меняют свои взгляды, «уезжая в Россию мусульманами, а возвращаясь коммунистами».
По данным газеты, речь идет о юношах, которые в 2024 году успешно сдали вступительные экзамены в российские вузы. Они должны были приехать в РФ в сентябре прошлого года, но обработка их документов была остановлена. Представитель Российского дома науки и культуры заявил, что проблема не на стороне России, а была создана «Талибаном», и она до сих пор не решена.