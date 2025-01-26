Штурмовавшие Капитолий отказались от помилования Трампа

Ветеран американских военно-морских сил Джейсон Риддл во время захвата здания Конгресса активно участвовал в беспорядках, разгромил кабинет сенатора, выпил находившуюся там бутылку вина и украл книгу. За это его приговорили к 90-дневному тюремному заключению и штрафу в $750. Риддл отказался от помилования, заявив, что совершил правонарушения, в которых его обвинили, и они непростительны.

Два участника захвата Капитолия 6 января 2021 года отказались от вынесенного президентом США Дональдом Трампом помилования.

От помилования также отказалась 71-летняя Памела Хемфилл, приговоренная к 60 дням тюремного заключения и трем годам испытательного срока. По ее словам, принятие помилования Трампа будет способствовать пропаганде того, что штурм Капитолия якобы был мирным протестом.

Американские юристы не сошлись во мнении, могут ли ранее осужденные за захват Капитолия отказаться от помилования главой государства.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение.