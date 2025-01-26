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Израиль получил от ХАМАС список всех заложников и продлил «мир» с Ливаном

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В Белом доме сообщили, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем продлен до 18 февраля.

Согласно условиям перемирия между Ливаном и Израилем, которое вступило в силу 27 ноября 2024 года, израильская сторона должна была вывести войска с юга Ливана в течение 60 дней, то есть к 27 января 2025 года. Однако 24 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что вывод войск продолжится по истечении этого срока. Причиной такого решения Израиль назвал то, что соглашение не было полностью выполнено с ливанской стороны.

Соглашение о перемирии также подразумевает размещение ливанской армии вдоль южной границы страны при поддержке Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Вооруженные формирования «Хезболлы» должны отвести свои силы за реку Литани.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила от движения ХАМАС список с данными всех заложников, которых должны освободить в секторе Газа на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве.

«Израиль получил от ХАМАС список, содержащий данные о состоянии всех заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе. В рамках этих соглашений Израиль позволит жителям Газы перемещаться в северную часть сектора Газа начиная с завтрашнего утра (27 января)», - говорится в заявлении.

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