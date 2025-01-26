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«Барселона» забила 7 голов в ворота «Валенсии»

ВИДЕО
Отдел спорта
02:38 388

В 21-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 7:1.

В матче, который проходил на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, счет был открыт на 3-й минуте - отличился Френки де Йонг.

На 8-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте Рафинья довел счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин. В самой концовке первого тайма Рафинья оформил. На 59-й минуте нападающий Уго Дуро отыграл один мяч гостей. На 66-й минуте Роберт Левандовски забил шестой мяч хозяев. На 75-й минуте Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота.

После 21 сыгранного матча «Барселона» с 42 очками располагается на 3-м месте. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. На 2-м месте «Атлетико», имеющий 45 очков.

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