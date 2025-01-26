«Барселона» забила 7 голов в ворота «Валенсии»

В матче, который проходил на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, счет был открыт на 3-й минуте - отличился Френки де Йонг.

На 8-й минуте Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте Рафинья довел счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин. В самой концовке первого тайма Рафинья оформил. На 59-й минуте нападающий Уго Дуро отыграл один мяч гостей. На 66-й минуте Роберт Левандовски забил шестой мяч хозяев. На 75-й минуте Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота.