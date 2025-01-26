Российские врачи удалили Лале Крамаренко здоровый мениск вместо больного

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный, - рассказывает Винер. - Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома.

Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы все-таки как-то вернуться. Но я все делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Все сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она все равно поймет, что, уже не имея никаких шансов, я все равно ей помогла и все делала для того, чтобы она понимала, что ее люблю, жалею, что так получилось», - сказала Винер в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

20-летняя Лала Крамаренко - дочь бывшего голкипера сборной Азербайджана по футболу Дмитрия Крамаренко. Она является чемпионкой России, 3-кратной чемпионкой мира среди юниорок, чемпионкой Европы в командном зачете.