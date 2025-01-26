Российские врачи удалили Лале Крамаренко здоровый мениск вместо больного
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что лидеру российской гимнастики Лале Крамаренко вместо травмированного мениска удалили здоровый.
«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный, - рассказывает Винер. - Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома.
Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы все-таки как-то вернуться. Но я все делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Все сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она все равно поймет, что, уже не имея никаких шансов, я все равно ей помогла и все делала для того, чтобы она понимала, что ее люблю, жалею, что так получилось», - сказала Винер в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.
20-летняя Лала Крамаренко - дочь бывшего голкипера сборной Азербайджана по футболу Дмитрия Крамаренко. Она является чемпионкой России, 3-кратной чемпионкой мира среди юниорок, чемпионкой Европы в командном зачете.