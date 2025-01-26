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В США готовятся к ядерной угрозе

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В штате Нью-Йорк начались масштабные учения по реагированию на ядерные аварии с участием различных ведомств, включая министерства обороны и энергетики США.

В период с 26 по 31 января на территории штата Нью-Йорк проходят масштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные аварии. Мероприятие организовало Федеральное бюро расследований (ФБР), и в нем приняли участие представители министерств обороны, энергетики и внутренней безопасности США, национальной администрации по ядерной безопасности, а также местные полицейские, пожарные и сотрудники органов здравоохранения.

Учения проходят в окрестностях города Скенектади и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. Целью учений была отработка оперативной готовности для реагирования на ядерные аварии как на территории США, так и за границей.

Согласно пресс-релизу ФБР, такие учения проводятся регулярно с 2012 года для повышения уровня безопасности и координации действий различных ведомств в условиях чрезвычайных ситуаций.

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