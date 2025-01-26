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В Азербайджане усилены меры против проникновения оспы обезьян

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Государственный таможенный комитет Азербайджана усилил контроль на границе в связи с угрозой распространения вируса обезьяньей оспы.

По информации ГТК, в аэропортах и на других пунктах пропуска через государственную границу принимаются дополнительные меры для предотвращения проникновения вируса на территорию страны.

«С учетом данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определены страны, где существует повышенный риск заражения обезьяньей оспой. Особое внимание уделяется пассажирам, въезжающим из этих государств. На пунктах пропуска сотрудники Управления медицинской службы ГТК регулярно проводят инструктаж для таможенников по выявлению особо опасных инфекций.

Для измерения температуры у пассажиров используются современные технические средства. В случае выявления симптомов заболевания будут предприняты скоординированные действия совместно с Министерством здравоохранения, TƏBİB и другими профильными структурами», — отметили в ведомстве.

В ГТК подчеркнули, что усилен уровень подготовки персонала для проведения медосмотров пассажиров, а также выработан алгоритм оперативного реагирования на возможные случаи заболевания.

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