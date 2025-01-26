«Автомобильный центр Абшерон» открыл свои двери: новый салон, новые возможности!

Не упустите эту отличную возможность, действующую в течение ограниченного времени, чтобы стать владельцем автомобиля и получить уникальный опыт.

Теперь в "Автомобильном центре Абшерон" действуют специальные условия на модели Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe, GLS и S-Class.

Почему именно "Автомобильный центр Абшерон"?

С 2016 года, являясь официальным дилером бренда Mercedes-Benz в Азербайджане, "Автомобильный центр Абшерон" гордится предоставлением высококачественного обслуживания своим клиентам. Новый салон расположен по одному из самых престижных адресов столицы — город Баку, проспект Гейдара Алиева, 191. Посетив "Автомобильный центр Абшерон", вы сможете ощутить, как сочетаются роскошь, мощь и технологии.

Откройте для себя мир Mercedes-Benz вместе с "Автомобильным центром Абшерон" и станьте владельцем автомобиля вашей мечты.

Для получения подробной информации:

· Телефон: *8885

· Адрес: Баку, проспект Гейдара Алиева, 191.