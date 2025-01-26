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«Автомобильный центр Абшерон» открыл свои двери: новый салон, новые возможности!

10:57 1660

В честь торжественного открытия нового салона "Автомобильный центр Абшерон" радует любителей Mercedes-Benz эксклюзивными предложениями!

Теперь в "Автомобильном центре Абшерон" действуют специальные условия на модели Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe, GLS и S-Class.

Не упустите эту отличную возможность, действующую в течение ограниченного времени, чтобы стать владельцем автомобиля и получить уникальный опыт.

Почему именно "Автомобильный центр Абшерон"?

  • Широкий выбор роскошных моделей: В нашем центре представлены новейшие версии моделей Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach. "Автомобильный центр Абшерон" — идеальное место для выбора автомобиля, который подчеркнет вашу индивидуальность.
  • Профессиональное техническое обслуживание: Мы обеспечиваем современное и профессиональное техническое обслуживание вашего автомобиля с использованием передовых технологий. Кроме того, для автомобилей Mercedes-Benz мы предлагаем только оригинальные запасные части и аксессуары, гарантируя качество и надежность.
  • Эксклюзивный дизайн и комфорт: "Автомобильный центр Абшерон" представляет не только роскошь, но и современную, удобную и функциональную среду для наших клиентов. В нашем центре также имеются специальные зоны, посвященные моделям Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach.

С 2016 года, являясь официальным дилером бренда Mercedes-Benz в Азербайджане, "Автомобильный центр Абшерон" гордится предоставлением высококачественного обслуживания своим клиентам. Новый салон расположен по одному из самых престижных адресов столицы — город Баку, проспект Гейдара Алиева, 191. Посетив "Автомобильный центр Абшерон", вы сможете ощутить, как сочетаются роскошь, мощь и технологии.

Откройте для себя мир Mercedes-Benz вместе с "Автомобильным центром Абшерон" и станьте владельцем автомобиля вашей мечты.

Для получения подробной информации:

·       Телефон: *8885

·       Адрес: Баку, проспект Гейдара Алиева, 191.

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