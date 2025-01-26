Зурабишвили призвала Трампа защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России. Об этом пишет The Hill.

Политик пытается получить доступ к новому президенту США. При этом, отмечает издание, прошлая администрация Джо Байдена предпочитала придерживаться протокола и фактически заблокировала Зурабишвили.

Журналисты выяснили, что бывший грузинский лидер намерена объяснить Трампу, что Россия использует республику как «игровую площадку». Если Трамп не проявит свой интерес к региону, то страна окажется в сфере влияния России и Китая, объяснила Зурабишвили.

22 января Зурабишвили заявила о состоявшихся разговорах с представителями администрации Трампа во время ее визита на инаугурацию нового президента США. «Мой главный посыл Вашингтону заключается в том, что Грузия сегодня нуждается во внимании наших американских друзей больше, чем когда-либо», — сказала она.

8 января стало известно новое место работы Зурабишвили. Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. В ее обязанности войдет обучение студентов созданию демократии.