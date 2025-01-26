Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?

В прошлом месяце Министерство торговли Турции опубликовало дорожную карту по решению проблемы увеличения таможенных пошлин, введенных новым правительством в Дамаске после свержения режима Башара Асада. Как уже писал haqqin.az, в начале этого месяца новое правительство Сирии, дабы унифицировать пошлины на границах страны, повысило таможенные тарифы на турецкий импорт на 300 процентов. Источники haqqin.az в Анкаре заявляют, что действия правительства в Дамаске вызвали недовольство как турецких экспортеров, так и сирийских предпринимателей. Напомним, что за последние тринадцать лет на северных границах Сирии, находившихся под контролем местных оппозиционных сил, пошлины на турецкие товары либо не взимались, либо были символическими.

Источники, с которыми на прошлой неделе связался haqqin.az, объяснили, что одной из причин повышения таможенных тарифов стало стремление сирийского правительства, испытывающего финансовые трудности из-за тринадцатилетней гражданской войны и международных санкций, увеличить доходы в бюджет. Также сообщалось, что после падения режима Асада нулевые тарифы обеспечили значительное преимущество турецким товарам на сирийских рынках, включая такие крупные города, как Хама, Хомс и Дамаск. Что вызвало недовольство соседних арабских стран, которые жаловались на несправедливую конкуренцию, обусловленную таможенными преимуществами Турции. Ежегодно экспортируя в Сирию товары и сырье на два миллиарда долларов, Турция занимает в торговле с этой страной первое место. Что закономерно, если учесть, что на протяжении всего периода гражданского противостояния в Сирии Турция оказывала критически важную поддержку сирийской оппозиции, оставаясь ключевым игроком в противостоянии с правительством Дамаска.

В то же время турецкая оппозиция давно и остро критиковала правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР) за предоставление убежища 4,5 млн сирийских беженцев. После падения режима в Дамаске и бегства Башара Асада эта критика несколько поутихла, однако решение нового правительства Сирии повысить таможенные пошлины на турецкий экспорт вновь вызвало в стане турецкой оппозиции сомнения в эффективности влияния ПСР на сирийское правительство. В минувшую пятницу Министерство торговли Турции сообщило, что делегация под руководством заместителя министра Мустафы Тузджу посетила Дамаск, где провела переговоры с сирийским коллегой Махером Халилом аль-Хасаном и заместителем министра иностранных дел Ахмедом Духаном. По данным турецкого Министерства торговли, между двумя странами в рамках согласованной дорожной карты была достигнута договоренность о пересмотре уже в ближайшие недели таможенных пошлин на турецкие товары с целью упрощения торговли. «Была достигнута договоренность начать переговоры о возвращении к приостановленному в 2011 году Соглашению о свободной торговле между Турцией и Сирией (ССТ) с более широким пониманием экономического партнерства», - указывается в заявлении. Отмечается также, что стороны с целью оживления сирийской экономики договорились сотрудничать в таких областях, как торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами, транзитные перевозки и двусторонние транспортные связи. Министерство торговли также подчеркнуло, что Турция и Сирия будут работать скоординировано, чтобы привлечь инвестиции и расширить деятельность турецких компаний с северных территорий Сирии на всю страну.