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Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:08 2209

В прошлом месяце Министерство торговли Турции опубликовало дорожную карту по решению проблемы увеличения таможенных пошлин, введенных новым правительством в Дамаске после свержения режима Башара Асада.

Как уже писал haqqin.az, в начале этого месяца новое правительство Сирии, дабы унифицировать пошлины на границах страны, повысило таможенные тарифы на турецкий импорт на 300 процентов.

Источники haqqin.az в Анкаре заявляют, что действия правительства в Дамаске вызвали недовольство как турецких экспортеров, так и сирийских предпринимателей.

Напомним, что за последние тринадцать лет на северных границах Сирии, находившихся под контролем местных оппозиционных сил, пошлины на турецкие товары либо не взимались, либо были символическими.

Турецкие экспортеры недовольны введенными пошлинами

Источники, с которыми на прошлой неделе связался haqqin.az, объяснили, что одной из причин повышения таможенных тарифов стало стремление сирийского правительства, испытывающего финансовые трудности из-за тринадцатилетней гражданской войны и международных санкций, увеличить доходы в бюджет.

Также сообщалось, что после падения режима Асада нулевые тарифы обеспечили значительное преимущество турецким товарам на сирийских рынках, включая такие крупные города, как Хама, Хомс и Дамаск. Что вызвало недовольство соседних арабских стран, которые жаловались на несправедливую конкуренцию, обусловленную таможенными преимуществами Турции.

Ежегодно экспортируя в Сирию товары и сырье на два миллиарда долларов, Турция занимает в торговле с этой страной первое место. Что закономерно, если учесть, что на протяжении всего периода гражданского противостояния в Сирии Турция оказывала критически важную поддержку сирийской оппозиции, оставаясь ключевым игроком в противостоянии с правительством Дамаска.

Правительствам двух стран предстоит решить спорные вопросы

В то же время турецкая оппозиция давно и остро критиковала правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР) за предоставление убежища 4,5 млн сирийских беженцев. После падения режима в Дамаске и бегства Башара Асада эта критика несколько поутихла, однако решение нового правительства Сирии повысить таможенные пошлины на турецкий экспорт вновь вызвало в стане турецкой оппозиции сомнения в эффективности влияния ПСР на сирийское правительство.

В минувшую пятницу Министерство торговли Турции сообщило, что делегация под руководством заместителя министра Мустафы Тузджу посетила Дамаск, где провела переговоры с сирийским коллегой Махером Халилом аль-Хасаном и заместителем министра иностранных дел Ахмедом Духаном.

По данным турецкого Министерства торговли, между двумя странами в рамках согласованной дорожной карты была достигнута договоренность о пересмотре уже в ближайшие недели таможенных пошлин на турецкие товары с целью упрощения торговли.

«Была достигнута договоренность начать переговоры о возвращении к приостановленному в 2011 году Соглашению о свободной торговле между Турцией и Сирией (ССТ) с более широким пониманием экономического партнерства», - указывается в заявлении.

Отмечается также, что стороны с целью оживления сирийской экономики договорились сотрудничать в таких областях, как торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами, транзитные перевозки и двусторонние транспортные связи.

Министерство торговли также подчеркнуло, что Турция и Сирия будут работать скоординировано, чтобы привлечь инвестиции и расширить деятельность турецких компаний с северных территорий Сирии на всю страну.

А ведь именно турецкий экспорт может возродить сирийскую экономику

Помимо этого, была согласована необходимость усилить координацию для более эффективного управления таможенными процедурами на сирийско-турецкой границе, где после свержения режима Асада значительно возрос объем перевозок.

Экономисты оценивают дорожную карту, согласованную Анкарой и Дамаском, как перспективную возможность для создания сбалансированных торговых отношений между двумя странами, хотя и обращают внимание на определенные риски.

По мнению экспертов, торговля без корректировки таможенных пошлин может поставить сирийскую экономику перед угрозой полного сворачивания производства. Регулирование пошлин крайне важно для снижения производственных затрат и стимулирования торговли в Сирии. В то же время снижение турецкого импорта может усложнить производителям доступ к сырью, необходимому для оживления сирийской промышленности.

Несмотря на риски, турецкие экономисты сходятся во мнении, что возобновление Соглашения о свободной торговле, подписанного между Анкарой и Дамаском много лет назад, может открыть новые рынки как для турецких, так и для сирийских товаров.

Напомним также, что Турция играет важную роль в восстановлении Сирии. По поручению президента Эрдогана турецкие официальные лица проводят встречи с представителями местных властей в Дамаске для обсуждения восстановления инфраструктуры страны. Согласно подсчетам, сделанным в 2017 году, восстановление основной инфраструктуры и двух миллионов домохозяйств обойдутся Сирии в 360 миллиардов долларов.

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