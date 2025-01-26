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Моргенштерна объявили в розыск

11:19 1535

Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили российским журналистам в правоохранительных органах.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», - рассказал источник.

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