Моргенштерна объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили российским журналистам в правоохранительных органах.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», - рассказал источник.