Нетаньяху призвал к борьбе с антисемитизмом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с антисемитизмом после вооруженного нападения на синагогу в США. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства в воскресенье.

«Я призываю весь мир объединиться в повсеместной борьбе с антисемитизмом. Сегодня, к сожалению, мы говорим о США, где накануне произошло самое крупное антисемитское преступление в истории страны, но также, конечно, и о Западной Европе, где сегодня идет тяжелая борьба против проявлений новых типов антисемитизма, естественно, там присутствует и старый, хорошо знакомый антисемитизм, а также тот, что происходит со стороны радикального ислама. По всем этим фронтам мы должны объединиться и бороться против этого зверского фанатизма», - сказал Нетаньяху.

«Это начинается с евреев, но никогда не заканчивается на евреях», - предупредил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

«Весь народ Израиля скорбит вместе с семьями людей, которые были убиты в ходе ужасающей бойни в синагоге в Питтсбурге, - продолжил Нетаньяху. - От своего имени, от имени правительства и народа Израиля я выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких». «Мы все молимся за скорейшее выздоровление раненых», - добавил он.

Еженедельное заседание правительства Израиля началось в воскресенье с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга, сообщила ранее канцелярия израильского премьера.