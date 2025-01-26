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К сведению пластических хирургов: прием документов прекращается после 31 января

11:49 603

Прием документов пластических хирургов прекращается после 31 января. С таким напоминанием выступило Министерство здравоохранения.

Было отмечено, что с учетом многочисленных жалоб граждан для определения законных оснований профессиональной деятельности пластических хирургов, практикующих на территории страны, соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджанской Республики создана Специальная инспекционная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Минздрава, Генпрокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

«Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, должны лично представить в Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (базовое высшее медицинское образование, все документы о послевузовском образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификационное свидетельство и т.д.) до 31 января 2025 года.

В случае непредставления специалистом документов в установленном порядке и в установленный срок это будет основанием для аннулирования свидетельства о допуске к практической медицинской деятельности или сертификационного свидетельства», - отмечается в заявлении.

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