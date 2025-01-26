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Судья-мошенник вышел на свободу раньше срока

12:03 936

Суд Хазарского района Баку принял решение освободить обвиняемого в мошенничестве гражданина Латифа Набиева раньше положенного срока.

Набиев, как сообщается, полностью выплатил сумму ущерба и примирился с потерпевшими. Кроме того, он уплатил 25 процентов от ущерба в госбюджет.

Отметим, что суд приговорил Набиева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в связи с присвоением крупной суммы денег путем мошенничества.

Ранее Набиев работал судьей Сураханского районного суда и Бакинского апелляционного суда. 

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