Baku Steel Company стала победителем в номинации «Лучший партнер 2024 года»

Охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются одними из ключевых приоритетов ЗАО Baku Steel Company (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, была удостоена награды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (МЭПР).

BSC стала победителем в номинации «Лучший партнер в акциях по посадке деревьев в рамках платформы «Зеленое будущее» на мероприятии, на котором МЭПР награждала организации, внесшие свой вклад в решение экологических задач в 2024 году. Награду вручил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В 2024 году в рамках инициатив 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) BSC было посажено 1250 деревьев, включая саженцы эльдарской сосны, занесенной в Красную книгу Азербайджанской Республики, а также оливковые деревья на территории 2 га в поселке Мушфигабад Гарадагского района. Кроме того, на территории Сумгаитского Химического Промышленного парка было высажено 500 деревьев самшита.

BSC в предыдущие годы осуществляла и другие экологически ориентированные проекты наряду с озеленением. Так, в прошлом году в преддверии COP29 BSC совместно с художественной галереей QGallery организовали международный симпозиум металла под названием Baku Steel Art 2024. Целью этого симпозиума было продемонстрировать, что искусство и металлургия могут стать катализаторами экологических изменений и устойчивого развития. В рамках симпозиума Baku Steel Art 2024 была организована выставка произведений искусства, изготовленных из продукции BSC и металлических отходов, в которой приняли участие 12 художников из 7 стран (Азербайджан, Грузия, Турция, Румыния, Израиль, Болгария, Индия).

BSC также вносит значительный вклад в инициативы по возобновляемой энергии наряду с реализацией проектов в области экологической ответственности. Так, в рамках COP29 BSC и ООО Clean Energy Jabrayil подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам солнечной энергии. Согласно меморандуму, в селе Солтанлы Джебраильского района будут построены солнечные электростанции Shams и Horizon, каждая мощностью 50 МВт. Полученная энергия будет использоваться для обеспечения производственных нужд BSC за счет возобновляемых источников энергии. Это партнерство внесет свой вклад в ускорение перехода страны к «зеленой» энергетике.

BSC также стремится активно внедрять инновационные и устойчивые решения, такие как цифровизация собственных производственных процессов. Это позволяет компании повышать эффективность, обеспечивать безопасность и минимизировать воздействие на окружающую среду, что способствует развитию металлургической отрасли в Азербайджане.