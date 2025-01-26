Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, глава государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь, пожелал ему успехов в деятельности.
Александр Лукашенко выразил признательность Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что дружественные и партнерские отношения между двумя странами будут и впредь развиваться по восходящей линии, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.