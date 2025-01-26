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ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Новые послы у Ильхама Алиева

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12:20 486

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник, 27 января, принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Словенской Республики в Азербайджане Горазда Ренчеля. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гвинея в Азербайджане Умара Канде.

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