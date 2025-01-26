Новые послы у Ильхама Алиева
12:20 486
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник, 27 января, принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Словенской Республики в Азербайджане Горазда Ренчеля. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гвинея в Азербайджане Умара Канде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!