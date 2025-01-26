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Тревожный прогноз Буданова по Украине

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По их данным, недавно в Верховной Раде прошла закрытая встреча, где руководителям парламента и фракций командование Сил обороны докладывало о реальном положении военных дел.

«Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько еще времени у нас есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», – утверждает один из участников встречи.

«Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось», – рассказал собеседник издания.

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