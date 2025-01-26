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Северокорейцы получили по полной программе и отошли

13:51 2417

Северокорейские солдаты временно отошли от линии фронта в РФ после того, как понесли тяжелые потери, пишет Sky News со ссылкой на украинских военных.

Также сообщается, что военные из КНДР «скорее подорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен». Источник издания рассказывает, что слышал, как северокореец кричал «За генерала Ким Чен Ына» перед тем, как покончить с собой.

Кроме того, они оказались очень плохо подготовленными к современной войне: не осознают опасности со стороны дронов и артиллерии. Это подтверждают их штурмы большими группами – по 20, 40, а иногда даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.

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