Северокорейцы получили по полной программе и отошли

Северокорейские солдаты временно отошли от линии фронта в РФ после того, как понесли тяжелые потери, пишет Sky News со ссылкой на украинских военных.

Также сообщается, что военные из КНДР «скорее подорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен». Источник издания рассказывает, что слышал, как северокореец кричал «За генерала Ким Чен Ына» перед тем, как покончить с собой.

Кроме того, они оказались очень плохо подготовленными к современной войне: не осознают опасности со стороны дронов и артиллерии. Это подтверждают их штурмы большими группами – по 20, 40, а иногда даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.