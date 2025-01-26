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Кремль: Сигналов от Трампа пока нет

13:52 755

Вашингтон пока не контактировал с Москвой по вопросу переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время», - цитирует «Коммерсант» Пескова.

На уточняющий вопрос об организации встречи лидеров США и России он ответил: «Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор».

В преддверии инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 20 января, CМИ сообщали о его поручении помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Президент США также говорил о намерении «немедленно» встретиться с российским лидером, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

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