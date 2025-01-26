Взрыв у здания Высшего судебного совета Армении: есть пострадавший
13:55 1353
Сегодня около здания Высшего судебного совета Армении в Ереване прогремел взрыв, пишут армянские СМИ.
На помощь пострадавшему поспешили сотрудники совета.
Источник армянских журналистов уточняет, что, по предварительным данным, взорвался газовый баллон в находящемся в движении автомобиле Chevrolet. Вследствие взрыва автомобиль бросило вперед, отчего произошло столкновение с BMW.
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