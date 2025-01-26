Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»

По сообщению haqqin.az, на судебном заседании продолжился этап исследования документов. Защитники обвиняемого выступили с несколькими ходатайствами. Адвокат заявил, что средства, принадлежавшие покойной матери его подзащитного Лейле Алиевой и находившиеся на счетах грузинского банка, были переведены на имя Мехтиева в порядке наследования. Адвокат просил приобщить соответствующие документы к материалам уголовного дела.

Продолжается судебный процесс по делу Чингиза Мехтиева, который обвиняется в хищении около 400 тысяч манатов государственных средств, выделенных на проведение гонок «Формула-1». В период с 2015 по 2020 год он занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.

Мехтиев пояснил, что у его матери был личный счет в грузинском банке: «Компания принадлежала ей, счет тоже был на ее имя. Моя мать была больна и скончалась в 2019 году. После ее смерти средства остались в грузинском банке. Мы обратились в банк, отправив по почте документы о наследовании. Через некоторое время после предоставления документов деньги были переведены на мой счет. Здесь нет ничего незаконного. Все наследственные средства были перечислены на мое имя. Мой брат жил в Америке и не мог их получить. Позже я перевел эти средства на его счет в США».

Судья уточнил мотив данного поступка. На это Мехтиев ответил: «Это мое личное дело, и я могу перевести деньги на любой счет, который сочту нужным». Выяснилось, что речь идет о 722 тысячах манатов.

Адвокат отметил, что все средства, переведенные через банковские счета, «использовались по назначению». По его словам, указанные средства находились на личном счете подзащитного.

Также адвокат попросил отправить запрос в грузинский банк для уточнения сумм и предоставить финансовые документы в суд.

Прокурор Орхан Самедов заявил, что все необходимые документы по уголовному делу представлены в суд и приобщены к материалам дела. И попросил отклонить ходатайство.

Суд сообщил, что ходатайство о направлении запроса в грузинский банк для уточнения сумм будет рассмотрено в совещательной комнате.

Далее адвокат попросил направить в суд акт аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой в компании: «Нам этот документ не предоставят. Просим суд обратиться в данный орган».

Суд, однако, отклонил ходатайство.

Очередное заседание суда состоится 3 февраля.

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета, компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств. Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов. Сам обвиняемый все отрицает. Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.