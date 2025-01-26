Трамп поломал Колумбию

Итак, первую торговую войну, чуть было не развязанную Дональдом Трампом, удалось предотвратить. Как уже сообщал haqqin.az, конфликт разразился между США и Колумбией. Он начался утром в воскресенье, когда колумбийский президент Густаво Петро не разрешил посадку в аэропорту Боготы двум американским военным самолетам с 200 депортированными из Америки колумбийцами. Петро, в прошлом член левой повстанческой организации М-19, избранный президентом в 2022 году, сначала выглядел исключительно по-боевому. Он не был против депортации как таковой, но его возмутило то, что его соплеменников доставляли на военном транспорте и в наручниках.

«Мы не будем пачкать флаги грингос (американцев), мы просто требуем уважения к нашей стране и ее гражданам», - сказал он. При этом Петро заявил, что в Колумбии насчитывается 15600 американцев, у которых нет необходимых документов, но он «не собирается вышвыривать их из страны». В ответ на этот демарш Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на весь колумбийский экспорт, а если эта страна не угомонится, то он повысит его до 50 процентов. Одновременно консульство США полностью прекратило выдачу въездных виз всем колумбийцам, включая официальных представителей этой страны. Но решимость бывшего повстанца Петро быстро испарилась. Уже к вечеру воскресенья он резко дал заднюю. Поначалу был предложен компромисс — президент был готов отправить за депортированными свой самолет. Но в конце концов это не понабилось — США было позволено совершить рейсы в Боготу на тех самых двух военных С-17S. В американском Госдепартаменте, однако, заявили, что они не возобновят выдачу виз, пока в Колумбии не приземлится первый самолет. Между США и Колумбией существует соглашение о депортации и дважды в неделю в Боготу прибывают самолеты с колумбийскими нелегалами. Но до поры до времени это были гражданские борта. Неизвестно, когда именно Петро сообщили, что в этот раз летят военные самолеты. Но он отдал приказ не давать им посадку, когда они уже приближались к колумбийским берегам, и возможно, именно из-за этого Трамп впал в ярость.

Петро пошел на попятную, поняв, что введение тарифов США убьет колумбийскую экономику. Эта страна поставляет в Америку десятки сельскохозяйственных продуктов, среди которых главная статья, конечно, кофе, но есть еще бананы, ананасы, ароматизированные травы и многое другое. Среди другой продукции — нефть-сырец и сырье для строительства и других сфер американской экономики. В Колумбийской американской Торговой Палате сказали, что от экспорта кофе зависит благополучие по крайней мере полумиллиона колумбийцев, а на цветочных фермах в случае введения тарифов тысячи женщин будут обречены на увольнение. Кроме того, колоссальный удар по экономике нанесет прекращение денежных переводов из США, которые дают стране 3,4 процента всех доходов, больше, чем кофе. Как сказал по поводу нервной реакции своего президента Серхио Гусман из центра Colombia Risk Analysis, Густаво Петро «выбрал плохой момент, чтобы противостоять Трампу, он мог бы погрузить и себя и всех нас в личный конфликт с президентом США». Аналитик имеет в виду, что сейчас, когда только пришедший к власти Трамп явно закусил удила и не стал бы идти ни на какой компромисс, позиция Колумбии априори была проигрышной. Однако жесткие меры Трампа, если бы они были приняты, и для Америки не стали бы комариным укусом. Уже угроза применения тарифов подняла цену на зерно в американских супермаркетах и на напитки в «Старбаксах». Тарифы убили бы цветочную индустрию Колумбии, но одновременно взлетели бы цены на ее розы и тюльпаны в США. И это произошло бы крайне некстати — незадолго до 14 февраля — Дня всех влюбленных, который в США отмечается так же широко, как 8 марта в других странах. The New York Times пишет, что хотя кофе и цветы являются главными импортными товарами из Колумбии в США, «американские фирмы, поставляющие на рынок кукурузу, а также химические компании рисковали бы потерять миллиарды долларов».

Но это были бы далеко не все негативные последствия торговой войны. Колумбия и США являются давними партнерами в борьбе с масштабным трафиком кокаина из этой латиноамериканской страны. На территории Колумбии действуют американские военные центры, которые оказывают мощную поддержку правительству в борьбе с наркоповстанцами, которых поддерживает преступный режим Николаса Мадуро. Начиная с 2000 года США профинансировали Колумбию на 14 миллиардов долларов, и 60 процентов этой помощи пошло на усиление армии и полиции. В случае прекращения этой поддержки поток наркотиков на американский рынок, и без того внушительный, вырастет многократно. Наконец, по мнению Серхио Гусмана, жесткое противостояние с Америкой подвинет Колумбию ближе к США, что также было бы нежелательно для администрации Трампа. Богота заявила о своем желании присоединиться к БРИКС и, кроме того, заинтересована в участии в китайской инициативе «Один пояс и один путь». В разгар конфликта меду Петро и Трампом китайский посол в Колумбии отметился постом в социальной сети Х, в котором написал, что «Колумбия и Китай переживают наилучший момент в своих дипломатических отношениях».