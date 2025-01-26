Зеленский в Польше
14:26 961
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, сообщил журналистам его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
По его словам, Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица.
В программе визита главы государства также двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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