USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Зеленский в Польше

14:26 961

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, сообщил журналистам его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица.

В программе визита главы государства также двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 382
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 936
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2020
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4054
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1313
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2698
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6839
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1627
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3154
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5224
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15004

ЭТО ВАЖНО

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 382
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 936
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2020
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4054
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1313
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2698
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6839
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1627
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3154
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5224
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться