Биткоин упал после указа Трампа

Биткоин упал более чем на 6,5% до уровня ниже 98 тысяч долларов. После этого криптовалюта немного отыграла позиции и сейчас торгуется на грани 99 тысяч долларов. Снижение превышает 5%.

Падение биткоина произошло после того, как в пятницу Трамп распорядился создать рабочую группу для консультирования Белого дома по криптополитике. Перед ней стоит задача в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва. Указ не подтверждает, что США создадут резерв биткоинов - то, что Трамп обещал сделать во время предвыборной кампании.

В общей сложности биткоин вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября. Ранее он пообещал сделать США мировой столицей криптовалют.