Нетаньяху в суде дает показания

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где вновь стал давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, слушания по делам премьера Израиля возобновились после почти месячного перерыва из-за отсрочки, вызванной состоянием здоровья Нетаньяху.

Судебный процесс, в ходе которого Нетаньяху дает показания по нескольким делам, начались 10 декабря в Окружном суде Тель-Авива. Он стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него.

Слушания проходят в здании Окружного суда Тель-Авива, так как в нем есть подземное помещение, защищенное от возможных ракетных обстрелов.