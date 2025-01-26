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Иран показал «Газу»

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14:52 1457

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках проходящих в эти дни масштабных военных учений в Иране испытали новый беспилотник под названием «Газа».

В задачи нового дрона входит разведка, наблюдение и точечные удары, он оснащен высокоточными умными боеприпасами и системами радиоэлектронной борьбы.

«Беспилотный летательный аппарат с дальностью полета 1000 километров и боевой нагрузкой не менее 500 килограммов успешно уничтожил восемь «вражеских целей» во время маневров в воскресенье», — говорится в пресс-релизе КСИР, которое цитирует иранское Mehr.

В задачи беспилотника входит разведка, наблюдение и точечные удары. Дрон оснащен высокоточными умными боеприпасами и системами радиоэлектронной борьбы. Заявленная длительность полета беспилотника — до 35 часов, дальность — более 2000 км, а грузоподъемность — до 500 кг боевой нагрузки. Радиус действия «Газы» оценивается примерно в 4 тысячи километров, и он может нести до 13 ракет за один полет.

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