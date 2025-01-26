Иначе в США разразится гражданская война…

После победы Трампа на президентских выборах можно было ожидать очередного оживления сторонников независимости Калифорнии – одного из самых «продемократических» штатов Америки (Трамп набрал там немногим более 38%, Камала Харрис - более 58%). Ну и пошло… Республиканцев там не любят, а Трампа в особенности. Теперь сепаратисты оживились вновь и начали собирать подписи за вынесение вопроса об отделении на референдум штата. Как правило, подобные вопросы – по инициативе снизу - «пристегивают» к очередным выборам, внося в общие бюллетени. В последнее время на референдумы на уровне штата выносят по два-три вопроса непременно. Попытки вынести вопрос об отделении штата начались еще в начале нынешнего века. Две предыдущие попытки поставить его на голосование с треском провалились.

Чтобы инициатива «неравнодушных граждан» стала законопроектом, надо набрать 5% подписей избирателей, отданных на последних выборах губернатора (это будет около 550 тысяч), и представить их властям до 22 июля. Ранее данная инициатива никогда не набирала более 100 тысяч подписей. Зато теперь появился новый раздражитель: дескать, федеральные власти не оказали должной помощи при борьбе с нынешними катастрофическими пожарами. На что из Вашингтона отвечают: да вы сами своими экологическими и прочими глупыми инициативами, а также сокращением финансирования пожарной службы поставили себя в трудное положение. Кстати, Трамп уже побывал в зоне пожаров, пообнимался, улыбаясь, с «политическим противником», губернатором Гэвином Ньюсомом, обещав помощь–таки выделить, но и предписал федеральному правительству пересмотреть практику управления водными ресурсами штата, если она окажется неэффективной. Если подписи все-таки соберут, то вопрос может быть вписан в бюллетени в 2028 году. Не раньше. Если вопрос наберет нужное число голосов (для одобрения «народной инициативы требуется участие не менее 50% избирателей и 55% голосов «за»), то это автоматически все равно не изменит ни правительство штата, ни его отношения с США. Мера потребует, правда, снятия флага США со всех госучреждений. Сама процедура референдума обойдется штату в 10 миллионов долларов на расходы, связанные с выборами, и на формирование соответствующей комиссии, включая 2 миллиона долларов на ежегодные расходы на ее работу. Вне зависимости от исхода референдума Конституция США запрещает штатам выход из состава страны. Была попытка южных штатов в 1861 году, она вылилась в Гражданскую войну. В нынешних условиях вопрос может быть легко заблокирован Верховным судом США.