Иначе в США разразится гражданская война…
После победы Трампа на президентских выборах можно было ожидать очередного оживления сторонников независимости Калифорнии – одного из самых «продемократических» штатов Америки (Трамп набрал там немногим более 38%, Камала Харрис - более 58%). Ну и пошло…
Республиканцев там не любят, а Трампа в особенности. Теперь сепаратисты оживились вновь и начали собирать подписи за вынесение вопроса об отделении на референдум штата. Как правило, подобные вопросы – по инициативе снизу - «пристегивают» к очередным выборам, внося в общие бюллетени. В последнее время на референдумы на уровне штата выносят по два-три вопроса непременно. Попытки вынести вопрос об отделении штата начались еще в начале нынешнего века. Две предыдущие попытки поставить его на голосование с треском провалились.
Чтобы инициатива «неравнодушных граждан» стала законопроектом, надо набрать 5% подписей избирателей, отданных на последних выборах губернатора (это будет около 550 тысяч), и представить их властям до 22 июля. Ранее данная инициатива никогда не набирала более 100 тысяч подписей. Зато теперь появился новый раздражитель: дескать, федеральные власти не оказали должной помощи при борьбе с нынешними катастрофическими пожарами. На что из Вашингтона отвечают: да вы сами своими экологическими и прочими глупыми инициативами, а также сокращением финансирования пожарной службы поставили себя в трудное положение. Кстати, Трамп уже побывал в зоне пожаров, пообнимался, улыбаясь, с «политическим противником», губернатором Гэвином Ньюсомом, обещав помощь–таки выделить, но и предписал федеральному правительству пересмотреть практику управления водными ресурсами штата, если она окажется неэффективной.
Если подписи все-таки соберут, то вопрос может быть вписан в бюллетени в 2028 году. Не раньше. Если вопрос наберет нужное число голосов (для одобрения «народной инициативы требуется участие не менее 50% избирателей и 55% голосов «за»), то это автоматически все равно не изменит ни правительство штата, ни его отношения с США. Мера потребует, правда, снятия флага США со всех госучреждений. Сама процедура референдума обойдется штату в 10 миллионов долларов на расходы, связанные с выборами, и на формирование соответствующей комиссии, включая 2 миллиона долларов на ежегодные расходы на ее работу.
Вне зависимости от исхода референдума Конституция США запрещает штатам выход из состава страны. Была попытка южных штатов в 1861 году, она вылилась в Гражданскую войну. В нынешних условиях вопрос может быть легко заблокирован Верховным судом США.
Аргументы калифорнийских сепаратистов типичны: мол, как отдельная страна мы прекрасно проживем без Вашингтона. То же самое говорят сепаратисты-каталонцы в Испании, валлоны в Бельгии, а ранее говорили британцы в составе ЕС, но теперь там число сторонников «брекзита» уже меньше, чем было в 2016 году на референдуме о выходе из ЕС. Жизнь оказалась прозаичнее сепаратистских сказок. Гипотетически «независимая Калифорния» вошла бы в десятку крупнейших экономик мира по размерам ВВП – более 4 трлн долл. (вся экономика США в прошлом году – 27 трлн). Но ведь это с учетом интеграции в огромную экономику всей страны, о чем обычно сепаратисты умалчивают.
В каждом штате Америки есть доля жителей, которые считают, что им было бы лучше жить отдельно. Это на словах, пока не дошло до дела. В среднем по стране – притом, что Америка ближе к конфедерации, чем к федерации, и каждый штат живет своей спецификой - примерно каждый четвертый американец (23%) поддержал бы отделение своего штата.
Наименьшее число таких «сепаратистов на словах» в маленьком Коннектикуте (9%), а наибольшее – на Аляске (до 36%), согласно соцопросам прошлого года. Республиканцы с большей вероятностью, чем демократы склонны поддерживать отделение своего штата (они вообще не любят «большое бюрократическое государство»), независимо от того, проживают ли они в преимущественно республиканском или демократическом штате. Более крупные и густонаселенные штаты, включая Калифорнию, Техас и Нью-Йорк также, с большей вероятностью, чем мелкие и менее густонаселенные штаты будут иметь более высокую долю жителей, выступающих за отделение. Более половины американцев в среднем (51%) выступают против отделения, еще 27% не уверены. Любопытно, что 28% поддержали бы отделение «чужого штата», а не своего. По известной логике «а чего они у нас на шее сидят?» Вслед за Аляской по числу «сепаратистов на словах» идет не Калифорния, а Техас (31%), Калифорния лишь на третьем месте (29%). Впрочем, все эти опросы чисто умозрительные, конституционного права на выход из состава США у штатов нет. Ну или опять гражданская война.