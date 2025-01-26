USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Китай не стал спорить с США

15:04 1231

Китай согласился принять обратно своих граждан, которые незаконно находятся в США, на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова передает Bloomberg.

«Китай примет тех людей, чье гражданство будет подтверждено после проверки», — ответила дипломат на вопрос, примет ли Пекин обратно граждан, проживающих в США без документов.

Мао Нин также подчеркнула, что правительство КНР «решительно выступает против любой формы нелегальной миграции».

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 403
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 964
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2030
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4059
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1322
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2703
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6839
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1634
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3161
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5236
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15007

ЭТО ВАЖНО

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 403
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 964
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2030
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4059
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1322
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2703
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6839
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1634
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3161
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5236
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15007
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться