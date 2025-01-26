Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Известный российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.
Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.
Бывший главный тренер сборной России, выведший ее в четвертьфинал чемпионата мира-2018, провел у руля национальной команды Казахстана шесть матчей в Лиге наций, в которых она потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Казахи играли в лиге «B», где их соперниками были сборные Норвегии (0:0, 0:5), Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2). В результате Казахстан занял в группе последнее место и вылетел в лигу «С», не забив ни одного гола с разницей мячей 0-15.
Результаты сборной Казахстана напоминают показатели национальной команды Азербайджана в минувшей Лиге наций. Под руководством Фернанду Сантуша наша сборная также один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. По два раза проиграли Швеции (1:3, 0:6) и Словакии (0:2, 1:3), а также уступили в гостях Эстонии (1:3), сыграв с ней же вничью 0:0 дома. Итог: 1 очко, разница мячей 3-17, последнее место в группе и первый в истории вылет в слабейшую лигу «D».
И несмотря на то, что сборная Азербайджана в отличие от казахов играла в дивизионе рангом ниже, ее главного тренера оставили у руля команды. Если взглянуть на отчет на сайте АФФА о декабрьском заседании Исполкома Ассоциации, то окажется, что вопрос о том, оставить Сантуша на посту главного тренера или нет, даже не входил в повестку собрания.
Черчесов и Сантуш возглавили сборные Казахстана и Азербайджана практически одновременно - в июне 2024 года. У россиянина контракт был по системе «2+2», соглашение с Фернанду Сантушем действует по схеме «3+1».