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Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу

Уволен!
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:17 1324

Известный российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.

Бывший главный тренер сборной России, выведший ее в четвертьфинал чемпионата мира-2018, провел у руля национальной команды Казахстана шесть матчей в Лиге наций, в которых она потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Казахи играли в лиге «B», где их соперниками были сборные Норвегии (0:0, 0:5), Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2). В результате Казахстан занял в группе последнее место и вылетел в лигу «С», не забив ни одного гола с разницей мячей 0-15.

Результаты сборной Казахстана напоминают показатели национальной команды Азербайджана в минувшей Лиге наций. Под руководством Фернанду Сантуша наша сборная также один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. По два раза проиграли Швеции (1:3, 0:6) и Словакии (0:2, 1:3), а также уступили в гостях Эстонии (1:3), сыграв с ней же вничью 0:0 дома. Итог: 1 очко, разница мячей 3-17, последнее место в группе и первый в истории вылет в слабейшую лигу «D».

И несмотря на то, что сборная Азербайджана в отличие от казахов играла в дивизионе рангом ниже, ее главного тренера оставили у руля команды. Если взглянуть на отчет на сайте АФФА о декабрьском заседании Исполкома Ассоциации, то окажется, что вопрос о том, оставить Сантуша на посту главного тренера или нет, даже не входил в повестку собрания.

Черчесов и Сантуш возглавили сборные Казахстана и Азербайджана практически одновременно - в июне 2024 года. У россиянина контракт был по системе «2+2», соглашение с Фернанду Сантушем действует по схеме «3+1».

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