Опасения Европы

Евросоюз обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может напрямую согласовать с президентом России Владимиром Путиным пакт по Украине, отстранив от переговоров ЕС и Киев.

Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.

По версии издания, возвращение в Белый дом республиканца усилило страх среди европейцев, что он подготовит пакт с российским лидером и отодвинет на второй план Украину и ЕС. Кроме того, в Брюсселе растет опасение, что ЕС станет единственным гарантом соблюдения будущего соглашения.

Риск в том, что США разработают не очень выгодный для Киева пакт, предусматривающий, что Европа профинансирует предстоящую реконструкцию Украины и станет гарантом соглашения, заявил источник издания. По его словам, «такая схема стала бы катастрофой для европейской безопасности, не говоря уже о колоссальном геополитическом поражении».