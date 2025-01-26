Трамп задушил Петро. Кто следующий?

Haqqin.az продолжает анализ итогов первой сокрушительной внешнеполитической победы президента США Дональда Трампа. Это событие может оказать ключевое влияние на расклад международных сил, поскольку новая американская власть продемонстрировала всю свою решимость добиваться поставленных задач любыми приемлемыми средствами. Трамп пригрозил Колумбии в такой жесткой форме, что ее президент-повстанец Густаво Петро был вынужден безоговорочно «капитулировать». Белый дом успел с помпезностью объявить об этой внешнеполитической победе Трампа.

«Сегодняшние события демонстрируют миру, что Америку вновь начали уважать», — с особым пафосом заявила в воскресенье вечером пресс-секретарь Белого дома и ярая сторонница Трампа Кэролайн Левитт. «Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и ожидает, что все другие государства мира будут полностью сотрудничать в принятии депортации своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах», — добавила Левитт. Жесткая тактика Трампа против ближайшего союзника США в Латинской Америке - Колумбии - и ее мгновенная капитуляция всего за несколько часов могут послужить предупреждением для тех, кто осмелится вступить в конфронтацию с Вашингтоном. Происшедшее в воскресенье усилило опасения, что Трамп, обретя безграничную власть, может использовать аналогичный подход, включая угрозы применения военной силы, чтобы отторгнуть Гренландию у Дании, вернуть Панамский канал в собственность США или аннексировать Канаду. Райан Берг, директор Программы по Америке Центра стратегических и международных исследований, отметил, что у Густаво Петро могли быть свои причины бросить вызов Трампу на раннем этапе, в том числе из-за недовольства существующими торговыми отношениями с давним военным союзником. Берг добавил, что Петро, возможно, рассчитывал, что «противостояние с Соединенными Штатами повысит его репутацию как борца за достоинство Латинской Америки». Однако аналитик подчеркнул, что жесткий и агрессивный подход Трампа стал неожиданностью для президента Колумбии.

«Они поняли, что не смогут выдержать 50-процентные тарифы, санкции против банков и другие угрозы Трампа. Для Колумбии это оказалось бы просто разрушительным», — заявил Берг в интервью телеканалу CNN. Объем торгового оборота между США и Колумбией в 2022 году составил 53,5 миллиарда долларов. Хотя эта сумма незначительна по сравнению с объемами торговли США с основными партнерами, такими как Китай или Канада, торговая война с Соединенными Штатами и санкции Трампа могли иметь разрушительные последствия для Колумбии и лично для президента Петро. Поэтому у лидера латиноамериканской страны не оставалось другого выбора, кроме капитуляции. Сейчас аналитики пытаются оценить, как безоговорочная победа Трампа в противостоянии с Колумбией, которое продлилось всего несколько часов, может повлиять на отношения США с латиноамериканскими странами. Однако такая победа может обернуться пирровой для Вашингтона, способствуя укреплению позиций Китая в регионе. За последние годы отношения между Китаем и Колумбией заметно улучшились, в том числе увеличились объемы торговли. В 2019 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании для развития крупных инфраструктурных и транспортных проектов.