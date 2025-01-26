Венгрии дали гарантии: ЕС продлит санкции против России

«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России», — написала она.

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились продлить санкции против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России.

«Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, ведущих в страны — члены Евросоюза», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава дипведомства добавил, что Еврокомиссия потребовала у Украины гарантий «сохранения поставок нефти в ЕС».