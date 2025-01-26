USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.7382
Подписаться на уведомления
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента
Новость дня
ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

Венгрии дали гарантии: ЕС продлит санкции против России

новость дополнена
15:47 449

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились продлить санкции против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X.

«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России», — написала она.

«Этот шаг продолжит лишать Москву доходов на финансирование ее войны», - отметила Каллас.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против России.

«Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, ведущих в страны — члены Евросоюза», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава дипведомства добавил, что Еврокомиссия потребовала у Украины гарантий «сохранения поставок нефти в ЕС».

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 420
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 974
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2037
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4061
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1329
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2704
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6841
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1636
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3166
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5242
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15008

ЭТО ВАЖНО

Незаконное кафе в центре Баку сносят
Незаконное кафе в центре Баку сносят
16:12 420
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту
15:54 974
Иначе в США разразится гражданская война…
Иначе в США разразится гражданская война… горячая тема
14:54 2037
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины?
Турция недовольна действиями правительства Сирии: что за пошлины? наша корреспонденция; все еще актуально
11:08 4061
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу
Казахи не простили Черчесову то, что АФФА простила Сантушу Уволен!
15:17 1329
Трамп поломал Колумбию
Трамп поломал Колумбию главная тема
14:06 2704
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину
Как азербайджанский газ может попасть в Европу через Украину главный вопрос
01:40 6841
Турция раскрыла свои планы по Сирии
Турция раскрыла свои планы по Сирии
14:31 1636
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...»
Укравший сотни тысяч манатов Мехтиев: «Это мое личное дело...» из зала суда
13:57 3166
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
Арестован бизнесмен, который жаловался на бакинскую таможню
13:18 5242
Ад под землей в Баку
Ад под землей в Баку о наших проблемах; все еще актуально
26 января 2025, 22:03 15008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться