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Экс-судью из России задержали в бакинском аэропорту

15:54 976

Экс-судью из Краснодарского края РФ Елену Хахалеву, которую подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, задержали в аэропорту в Баку, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал напоминает, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в 2022 году заочно арестовал Хахалеву. 16 мая того же года она была объявлена в международный розыск.

Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после того, как в 2017 году СМИ обратили внимание на опубликованные в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. Как сообщалось, свадьба, на которой выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, обошлась в $2 млн. В дальнейшем также выяснилось, что Хахалева вообще не имела права работать судьей, поскольку ее диплом оказался поддельным.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой. Ранее этого требовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В том же месяце стало известно, что Хахалева покинула Россию, перебравшись в Грузию. Перед побегом она успела продать свой дом в России за 85 миллионов рублей. В России Хахалевой грозит до 15 лет лишения свободы.

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