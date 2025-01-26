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Коллекции золотых и серебряных монет AzerGold в очередной раз выставлены в Швейцарии

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16:05 249

Коллекции золотых и серебряных монет, а также золотых слитков ЗАО AzerGold в очередной раз выставлены в Швейцарии.

Ценная продукция экспонировалась в азербайджанском павильоне, организованном Фондом Гейдара Алиева в рамках 40-го Кубка мира по снежному поло, проходившего в швейцарском городе Санкт-Морице.

В Национальном павильоне для гостей были представлены фото- и видеоматериалы издания «Азербайджан. В волшебстве природы» Фонда Гейдара Алиева, а также различные демонстрации древней игры човган, продукции различных национальных брендов, возможность виртуальных поездок по достопримечательностям Азербайджана.

Монеты и слитки, изготовленные из золота и серебра Азербайджана, были среди продуктов, представляющих наибольший интерес для участников международной выставки. Посетителям павильона была представлена подробная информация об уникальной золотой монете «Величайшее наследие длиною в век», выпущенной в формате 3D на основе технологии Smartminting к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, золотой монете, посвященной 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряной монете нового поколения «Баку», а также о ценных изделиях из коллекции «Карабах», пропагандирующих современность, историю, искусство и древние традиции Азербайджана.

Отметим, что выставка проходила с 24 по 26 января.

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