Незаконное кафе в центре Баку сносят

Кафе, которое портит облик площади и препятствует свободному движению пешеходов, вызвало недовольство, особенно в социальных сетях. Как сообщает корреспондент haqqin.az, после критики в социальных сетях были начаты работы по сносу кафе, которое занимало почти половину дороги и затрудняло передвижение.

В центре Баку, в районе, куда ежедневно направляются сотни туристов, строители фактически оккупировали целую улицу. Речь идет о кафе, начавшем свою деятельность на прилегающей к ресторану Fontana территории на площади Фонтанов. Однако, как это часто бывает, соответствующие органы обратили внимание на проблему только после того, как вопрос стал достоянием общественности.

В прошлом году на этом же участке пытались открыть ресторан, и после шума в прессе и социальных сетях строительство было приостановлено.

В настоящее время из-за множества ресторанов, кафе и магазинов на площади Фонтанов стало настолько тесно, что передвигаться по площади крайне сложно.

Согласно действующему законодательству, разрешение на деятельность торговых и сервисных объектов находится в ведении местных исполнительных органов власти.

Как сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку начало работы по сносу незаконного строения на улице Ахмеда Джавада (площадь Фонтанов) и устранению препятствий для движения пешеходов.

«Дополнительное строительство на прилегающей к ресторану Fontana территории является уже вторым таким самоуправством. В марте прошлого года Главное управление провело мониторинг в рамках градостроительного контроля, в ходе которого было выявлено нарушение, и строительство остановили. Однако владельцы ресторана в этом году снова провели самовольные строительные работы на данном участке», — сообщили в комитете.

Поскольку строительство не было согласовано с комитетом, снос объекта осуществляется в установленном порядке.

Сабаильская районная исполнительная власть по данному вопросу пока никаких комментариев не предоставила.